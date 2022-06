Si ribalta pulmino del Bulè Bellinzago, morto un 12enne

Spread the love

Il pulmino della Bulé Bellinzago stava rientrando nel novarese dopo aver partecipato a un torneo in Versilia. Percorreva l’autostrada A4, quando alle 20.30, per cause ancora da accertare, si è ribaltato poco dopo il casello Marcallo-Mesero.

Un ragazzo di 12 anni è morto nella notte, dopo un incidente stradale sulla A4. Il pulmino sul quale viaggiava insieme con altri componenti di una società calcistica giovanile novarese si è ribaltato a seguito di dinamiche ancora da verificare. Il giovane calciatore era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara.