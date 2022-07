Spread the love

BRINDISI- Principio di incendio sulla nave, a bordo presidio temporaneo dei vigili del fuoco. La nave portacontainer Cerus, sulla quale ieri mattina si è sviluppato un principio di incendio durante la navigazione è stata portata da Bari a Brindisi e lasciata alla rada lungo la diga di Punta Riso . Nel pomeriggio di ieri il nucleo NBCR dei vigili ha effettuato dei controlli a bordo della nave. Controlli necessari alla valutazione delle condizioni di sicurezza, da parte delle autorità interessare per le opportune verifiche prima di autorizzare l’ ingresso in porto e l’ ormeggio presso il molo di punta Riso. Dall’analisi strumentale effettuata a bordo nave dal nucleo regionale NBCR VVF III livello di Bari unitamente al nucleo NBCR VVF II LIVELLO di Brindisi, non è emersa la presenza di sostanze chimiche radiologiche e batteriologiche pericolose, pertanto, il comandante del porto ha autorizzato l’ingresso e la sosta presso la diga di punta Riso. Al fine di assicurare l’incolumità pubblica e privata dei cittadini, nonché la salvaguardia del bene, è stato istituito un presidio temporaneo di vigilanza da parte dei VVF quale apprestamento antincendio ausiliario unitamente ad un presidio NBCR per il monitoraggio dei parametri ambientali. Il predetto dispositivo, sarà rivalutato a valle delle operazioni di ripristino dell’impianto antincendio presente a bordo nave. Tutto questo prevede anche la presenza, lato mare, di un rimorchiatore in assistenza per l’ intera durata della sosta.