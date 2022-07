Ancona, Vigili del fuoco impegnati in due incidenti stradali

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 13.15 del 6 luglio, lungo la banchina Giovanni Da Chio, nei pressi del porto di Ancona per il recupero di un’autovettura. La conducente del mezzo, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata lungo la via di accesso che collega due ponti di un Traghetto adibito al trasporto di persone. La squadra di Ancona, in collaborazione con i colleghi del distaccamento Nautico hanno recuperato l’auto e messo in sicurezza la zona dell’intervento. La conducente del mezzo è stata affidata al personale sanitario e condotta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette per accertamenti. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.

Alle 15.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Morello, nel comune di Sassoferrato, per soccorrere una ragazza che per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata nel dirupo sottostante. La squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha estratto la conducente dall’auto utilizzando tecniche specifiche per poi affidarla ai sanitari del 118 per il trasporto presso il pronto soccorso più vicino. Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.