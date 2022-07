Garda: nella notte auto finisce nel lago, deceduto il conducente.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intervento nella notte dei vigili del fuoco a Garda per un auto finita nel lago. Alle ore 3.10 una vettura veniva vista percorrere, dalla SS 249 via Marconi, il pontile della Navigarda e successivamente inabissarsi nelle acque del lago, da lì l’allarme al 115. I vigili del fuoco partiti, da Bardolino, con una squadra terrestre e il supporto nautico, oltre all’autogrù giunta da Verona, non potevano fare altro che constatare la situazione e recuperare il corpo senza vita, con l’ausilio del nucleo sommozzatori giunto da Venezia, del conducente, un uomo di 81 anni. Le operazioni sono continuare nella mattina per riportare a galla e recuperare la vettura, evitando così un inquinamento da idrocarburi e mettendo in sicurezza il pontile d’attracco dei traghetti, e si sono concluse alle ore 11.55.