Maltempo Roma, violento temporale e raffiche di vento. Notte di paura in tutto il Lazio

https://www.quotidiano.net/roma/maltempo-lazio-1.7862283

Roma, 8 luglio 2022 – Un violento temporale si è abbattuto su Roma, pioggia e forte vento hanno lasciato una scia di danni sulla città. Poi la perturbazione si è spostata e ha colpito tutto il Lazio: danni e disagi in quattro province. Sono 380 le richieste di aiuto arrivate ieri sera ai centralini dei vigili del fuoco, i danni più forti si sono verificati tra le provincie di Roma, Rieti, Frosinone e Latina.

A Torre Angela, una serie di pannelli solari si sono staccati dal tetto di una palazzina, rimanendo pericolosamente in bilico a sbalzo sul tetto, rischiando di cadere a terra e travolgere delle persone. Il peso dei pannelli ha divelto una ringhera, gli ancoraggi dell’impianto di fotovoltaico si sono sganciati dal tetto. È successo in via Giovanni Bernardi, all’incrocio con via del Torraccio di Torrenova. L’allarma è scattato intorno alle 5 del mattino, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l’autostacala e un’autogru. Non risultano persone coinvolte, la strada è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei soccorritori.