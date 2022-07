Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

8/7/22 ore 13:30 Venegono Inferiore (Va), SS 233. Per cause in corso di accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto il conducente del furgone intrappolato tra le lamiere e collaborato con il personale sanitario