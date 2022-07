Incendio nell’ex campo nomadi del Foro Italico, in fiamme rifiuti e container

Spread the love

n altro vasto incendio tiene impegnati i vigili del fuoco romani in questo sabato 9 luglio. Intorno alle 14 le fiamme sono divampate nell’ex campo nomadi di via del Foro Italico 501, già teatro di un violento rogo nel 2020, richiamando sul posto due squadre e diversi mezzi per le operazioni di spegnimento.

Il rogo si è sviluppato in una zona incolta e ha attecchito a diversi cumuli di rifiuti e container abbandonati. A poco sembra essere servito il violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale la notte tra giovedì e venerdì: la vegetazione ancora secca e facilmente infiammabile e le temperature ancora alte hanno alimentato le fiamme facendole propagare rapidamente e generando un denso fumo.