CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 12:20 la squadra di Foligno è intervenuta in località Montefalco per incendio oliveto. In supporto squadre di Spoleto e AIB. Minacciate alcune abitazioni, per cui è stato richiesto l’intervento del DOS e mezzo aereo. Nelle immagini alcuni lanci del Drago 55 proveniente da Arezzo.

VIDEO –