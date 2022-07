Due dispersi sono stati recuperati, in zona impervia nei pressi della cresta Sinigaglia.

Spread the love

corrieredilecco.it – urly.it/3pcg9

In azione i Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra Saf (Speleo alpiuno fluviale) e con l’elicottero Vf Drago, partito dalla Malpensa. I due escursionisti sono stati soccorsi, verricellati e prelevati con l’elicottero.

La zona dell’intervento è quella della cresta Sinigaglia, una delle vie di maggior attrattiva per salire in Grignetta. Per iniziare il cammino della cresta occorre partire dai Piani Resinelli.