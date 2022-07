￼Intervista a Emiliano Vitelli su Ufficio Sicuro® di DIGITANCE

Spread the love

GIORGIO GAETANO BOTTARI – Articolo pubblicato sul n 119 del FARO

dovuti a cyber-criminali e ai virus software, con il rischio di violazione dei dati essenziali per la loro operatività. I rischi sono molteplici, non solo per azioni svolte dall’esterno, ma anche dall’interno, come ad esempio errate operazioni o infedeltà da parte dei dipendenti. Con il maggiore ricorso allo smart working, diffusosi soprattutto negli ultimi anni, con accesso ai dati e alle risorse aziendali anche da dispositivi mobili è aumentata l’esposizione a rischi per l’azienda.

Incontro l’Avv. Emiliano Vitelli, avvocato cassazionista, esperto in materia di diritto delle nuove tecnologie, grazie ad un percorso iniziato molti anni fa con un master di secondo livello in “Sicurezza Informatica e Disciplina Giuridica” ed ancora in corso con le varie certificazioni internazionali che sta ottenendo. Imprenditore di successo e socio fondatore del Gruppo Digitance

.Che cosa c’è di nuovo nel settore della sicurezza per le piccole aziende ed i professionisti?

Ho costituito Digitance insieme ai miei soci per occuparmi in modo strutturato di cybersecurity e data protection. Lavorando ci siamo resi conto che, mentre molte grandi aziende sono protette da sistemi di sicurezza che garantiscono loro una valida protezione contro la violazione dei dati, le imprese più piccole e gli studi professionali spesso non hanno nient’altro che software antivirus (talvolta addirittura in versione gratuita) installati sulle proprie postazioni di lavoro.

Così abbiamo pensato al servizio Ufficio Sicuro® di Digitance. È un servizio che si sta affermando sempre più presso queste realtà aziendali più piccole mettendogli a disposizione una tecnologia che fino ad ora era, appunto, disponibile solo alle grandi aziende. Offriamo un servizio che supera i limiti dei tradizionali software antivirus, che normalmente agiscono solo su rischi noti già identificati

Di che tecnologia si tratta?

Alla base del servizio Ufficio Sicuro® c’è una consolidata tecnologia IBM basata su intelligenza artificiale. Non appena si rileva un evento anomalo, sia dovuto ad azione dall’esterno, sia dall’interno, il rischio viene circoscritto e scatta un segnale di allerta presso la nostra console centralizzata (SOC – Security Operation Center), che mette in atto le opportune azioni di difesa. Come sulle auto è montato un airbag, che agisce solo in caso di incidente, così il lavoratore non ha interferenze sulla sua operatività ed è protetto dai “cyber risks”, cioè i pericoli informatici a cui sono esposti i computer e dispositivi mobili attraverso i quali si accede ai dati e alle risorse dell’impresa.

Quali sono i principali vantaggi tecnici di Ufficio Sicuro®?

A differenza della semplice installazione di un antivirus, con Ufficio Sicuro®, si dispone di un servizio adattativo che evolve insieme al sistema informatico, continuamente aggiornato, per cui non serve preoccuparsi di aggiornamenti software né manutenzione delle postazioni aziendali e soprattutto gestito, e non solo in modo automatico. Questo significa che in caso di problema, mentre chi ha un antivirus non può parlare con nessuno, i clienti di Ufficio Sicuro® sono assistiti da personale dedicato appositamente addestrato.

Come è possibile accedere al servizio?

È possibile accedere ed acquistare Ufficio Sicuro® dal sito web (https://ufficiosicuro.digitance.com/) selezionando il numero di endpoint (i PC e/o le postazioni mobili da proteggere) per richiedere l’attivazione del servizio. Tutte le regole contrattuali che disciplinano il servizio, tutti i diritti dei quali disporrà l’acquirente sono chiaramente esposti, selezionabili ed espandibili secondo il reale interesse, senza la necessità di dover consultare lunghe descrizioni fornite solo a valle della fornitura, che in genere sono accettate senza essere davvero comprese. Non serve una verifica tecnica, né aprire le proprie risorse ad una ispezione svolta dall’esterno e nemmeno dichiarare tutte le tipologie e versioni hardware e software impiegati, è solo necessario che i vari pc e dispositivi da proteggere soddisfino a requisiti minimi indicati nel sito. Non appena perfezionato l’acquisto del servizi, si potrà prenotare una call conference con i nostri specialisti, che aiuteranno ad attivare il servizio Ufficio Sicuro®.

Esistono vantaggi commerciali e riduzioni per l’acquisto?

Sì, vengono favoriti i contratti di servizio di maggiore durata, con applicazione di sconti fino al 30% del prezzo d’acquisto per chi attiva il servizio per una durata triennale, che riducono il canone, noi riteniamo già di base molto sostenibile: 300,00 euro/endpoint all’anno (pari a 25,00 euro al mese).

Avv. Emiliano Vitelli, Cassazionista, DPO, Auditor ISO 27001, Certified Information Privacy Manager. Fondatore di DIGITANCE