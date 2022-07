Dodicenne sfregiata Napoli, fermato l’ex fidanzato 16enne. Il racconto della ragazzina

Spread the love

Napoli, 12 luglio 2022 – È stato rintracciato il 16enne che avrebbe sfregiato al volto l’ex fidanzatina di 12 anni, ad accusarlo è stata la vittima durante il racconto dell’aggressione ai sanitari che l’hanno soccorsa. Il ragazzo è gravemente indiziato dell’accoltellamento, che ha lasciato profonde ferite al viso della minorenne con cicatrici che potrebbero diventare permanenti.

Il 16enne è stato fermato e trattenuto in caserma per accertamenti ancora in corso. Secondo le prime ipotesi, il giovane avrebbe ferita la ragazza per un impeto di gelosia.