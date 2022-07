Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente dalle 7.45 in via Valtellina nel comune di Montano Lucino per un camion ribaltato senza ulteriore coinvolgimento di altri veicoli. Non si segnalano feriti. Sono in corso le operazioni di recupero mezzo e ripristino della sicurezza della sede stradale