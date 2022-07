Grosseto, macchina sbanda e travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti, strada chiusa al traffico

Spread the love

Ilfattoquotidiano.it – urly.it/3pf60

Grave incidente a Grosseto questa mattina, 14 luglio. Un’utilitaria è sbandata e ha travolto un gruppo di ciclisti sul margine della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni lo scontro è avvenuto frontalmente e, a quanto si ipotizza, la persona alla guida dell’auto è stata colta da un malore.

L’uomo alla guida della Fiat Panda era Mario Fiorillo, 82 anni e residente a Montepescali (Gr). Il conducente, dopo essersi sentito male, è stato trovato senza vita a bordo del suo mezzo. Da una prima ricostruzione, Fiorillo ha invaso la corsia dedicata al senso opposto di marcia, appena fuori dall’abitato di Braccagni, sulla via Aurelia Vecchia. L’impatto ha provocato la morte di tre ciclisti: Roberto Seripa (71 anni), Antonio Panico (56 anni) e Nilo Naldini (75 anni). Tra gli altri sportivi, sei sono ricoverati in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate e uno di loro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.