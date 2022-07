Salvato un cane probabilmente abbandonato

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato oggi pomeriggio, mentre transitava sulla SP 566 in località Pian del Momo (nel comune di Levanto) è stata fermata da alcuni passanti i quali avevano notato un cane in evidente stato di difficoltà nascosto in alcuni cespugli presso l’Abetaia.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad avvicinare l’animale, che risultava molto impaurito, ed una volta sinceratisi che non c’era un padrone nelle vicinanze lo hanno portato al loro distaccamento per sfamarlo e dissetarlo, e l’hanno poi affidato al servizio veterinario comunale che lo ha trasferito al canile del Pezzino della Spezia.