Sabbio Chiese, scoppia incendio durante la festa della Madonna della Rocca

Erano circa le 18:30 quando le sirene dei Vigili del fuoco diretti in via Silvio Moretti hanno interrotto i festeggiamenti dei cittadini: in fiamme una palazzina e alcune automobili. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sabbio Chiese e gli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente i Vigili del fuoco, con squadre provenienti da Brescia, Salò e Vestone, sono riusciti a domare l’incendio che ha rischiato di propagarsi alle abitazioni vicine allo stabile e non si sono registrati feriti. In seguito è stato necessario un lungo lavoro di bonifica e di messa in sicurezza dell’edificio.

