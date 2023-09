Doveva svelare il sesso del nascituro in aereo, il volo precipita durante la festa: morto il pilota

Spread the love

L’elicottero avrebbe dovuto annunciare il sesso del nascituro durante una festa in Messico. I genitori del piccolo in arrivo avrebbero dovuto guardare il cielo per vederlo tingersi di rosa o di azzurro, consuetudine che ormai si è affermata in tutto il mondo e che arriva dall’America.

Durante la festa, però, il pilota del velivolo ha perso il controllo dell’aereo ed è precipitato in pochi secondi pochi metri più lontano dal luogo del party per il neonato. Stando a quanto reso noto, Luis Angel aveva appena rilasciato la scia rosa nel cielo per annunciare la nascita di una bambina per la coppia in trepidante attesa quando le ali dell’aereo si sono staccate dal velivolo per poi cadere qualche metro più avanti. Subito dopo, il mezzo è precipitato senza lasciare scampo al suo pilota.



