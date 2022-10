Usa, sparatoria in un liceo: tre vittime

Spread the love

Ancora sangue e giovani viste spezzate in una scuola degli Stati Uniti, dopo un fine settimana funestato da diverse sparatorie che in altri Stati, in una delle quali, a Pittsburgh, in Pennysilvania, sabato notte sono morte tre persone.

L’ennesimo episodio di violenza in un liceo è avvenuto al Central Visual and Perfroming Arts di Saint Louis, nel Missouri. Qui un ventenne, il presunto autore del gesto, avrebbe ucciso una ragazza adolescente e una donna adulta, ferendo altre sette persone, prima di morire in seguito alle ferite riportate nello scontro con la polizia.

