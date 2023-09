Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle ore 5 di questa mattina squadre dei Vigili del fuoco impegnate nel quartiere Val Melaina, in via Monte Cervialto, per l’incendio di un appartamento in un palazzo: evacuate 50 persone dall’edificio. Fiamme spente, in corso la messa in sicurezza dell’area.