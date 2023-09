Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti questa notte alle 00.30 circa in Mariano Comense via Sant’Ambrogio per incidente stradale tra due autoveicoli. All’arrivo in posto dei VVF entrambi i giovani conducenti erano fuori dell’abitacolo e solo uno di essi è stato portato in ospedale per accertamenti.

Intervento concluso con la messa in sicurezza dello scenario incidentale