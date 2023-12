Fiat Punto finita nella scarpata attigua alla strada con tre persone a bordo.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 15:30 del 16 dicembre i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Busolo a Lavagno per soccorrere gli occupanti di una vettura uscita di strada autonomamente. Per cause in via di accertamento, una Fiat Punto è finita nella scarpata attigua alla strada con tre persone a bordo.

I Vigili del fuoco, accorsi dal vicino distaccamento di Caldiero, hanno raggiunto una donna che ancora di trovava nell’auto e l’hanno immobilizzata con i presidi sanitari; una volta estratta è stata affidata alle cure del Suem118, intervenuto con elisoccorso ed ambulanza. I tre feriti sono stati trasportati per controlli all’ospedale di borgo Trento a Verona. Sul posto anche Polstrada per viabilità e rilievi del caso.