VIDEO – L’aereo di linea tocca la pista con la coda mentre evita la collisione con un altro aereo

Un aereo JetBlue all’aeroporto regionale di Yampa Valley a Hayden, in Colorado, ha toccato la coda mentre eseguiva un decollo di emergenza per evitare una collisione frontale

L’incidente risale al 22 gennaio 2022 ma il filmato è stato pubblicato solamente ora dal National Transportation Safety Board (NTSB), un’agenzia federale statunitense sulla sicurezza dei trasporti. Si vede un Airbus A320 della compagnia statunitense JetBlue in decollo dall’aeroporto di Yampa Valley a Hayden, in Colorado, Usa; mentre inizia una ripida ascesa, la parte posteriore tocca la pista. Secondo i media locali, l’A320 ha effettuato il decollo perché un altro aereo, un Beechcraft King Air 350, molto più piccolo, aveva già iniziato la discesa sulla stessa pista. L’aeroporto regionale di Yampa Valley non dispone di controllori di volo che dirigono il traffico, affidandosi invece alle comunicazioni radio tra gli aerei per coordinare il viaggio in sicurezza. Secondo l’agenzia NTSB, una rapida virata a destra dopo il decollo ha evitato la collisione tra i due aerei.

