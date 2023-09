Bando di concorso pubblico, per esami, a 88 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del CNVVF.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si precisa che i candidati dovranno produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, gli Uffici, pertanto, non dovranno accettare alcuna istanza.

Per le modalità le gli venti diritto leggere attentamente l’allegato

E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a 88 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .

Nella qualifica a concorso risulta in servizio personale di genere maschile pari a 88,6 % (ottantotto,6%).

Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:

a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito,

I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

all.: