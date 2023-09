Frana in Val Formazza: individuato il corpo di uno dei due escursionisti. Le unità cinofile al lavoro

Spread the love

Sono due trentenni novaresi i dispersi della frana in Val Formazza staccatasi ieri nella zona del rifugio Città di Busto: si tratta di un uomo di 34 anni e una donna di 31. Un testimone ha ripreso in un video lo smottamento

«Il geologo non dà l’autorizzazione a lavorare sul versante franato». Lo dichiara Matteo Gasparini, responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola. I cani molecolari hanno fiutato due punti. «Grazie al sorvolo con i droni abbiamo la certezza al 100% di aver individuato un corpo, mentre sul secondo target si vedono una giacca e uno zaino ma non abbiamo altre certezze» continua Gasparini. Poco distante, è presente una giacca e uno zaino appartenenti al secondo escursionista, presumibilmente nei pressi è presente anche il corpo senza vita ma il sorvolo non consente di accertarlo con certezza.

I familiari hanno comunque identificato i reperti comparsi nelle immagini scattate dal drone come appartenenti ai due dispersi.

