Romeo Gallo, il comandante dei Vigili del Fuoco che spegne gli incendi con il supereroe “The Washer”

Spread the love

Romeo. periodo di nuove avventure: sei stato nominato Comandante dei Vigili del fuoco della Bat, poi ho saputo di un nuovo progetto editoriale con gli storici amici di The Washer. Di che si tratta?

L’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani è un traguardo che mi lusinga e giunge a coronamento di ormai ben 32 anni nel Corpo Nazionale. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza con il personale del Comando e conoscere, dal punto di vista lavorativo, il territorio di competenza, che ho in parte frequentato come turista.

https://www.ilmattinoquotidiano.it/