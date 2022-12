Dexter e Lia precipitano in un pozzo, i Vigili del Fuoco salvano due cani ad Arenzano

Spread the love

Dexter e Lia stavano giocando nei boschi quando improvvisamente sono precipitati in un pozzo.

I pet mate non hanno potuto far altro che assistere alla scena e accorrere con apprensione sopra la voragine.

I loro cani erano in fondo, caduti da oltre sette metri di altezza, ma fortunatamente vigili. A questo punto, rendendosi conto di non poter aiutare i propri animali, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, in località Cantarena ad Arenzano, vicino Genova, sono arrivati i Vigili del Fuoco. La squadra si è divisa i compiti: un operatore si è calato con una scala, mentre altri due lo tenevano in sicurezza dall’alto.

Le operazione sono andate avanti per più di un’ora. Grazie alle competenze dei Vigili Saf (Speleo Alpino Fluviale) i due cani sono stati imbragati e issati in superficie. Uno dei due ha riportato una frattura a una zampa, l’altro è incolume. I due animali sono stati affidati alle cure delle loro persone di riferimento che hanno portato Dexter e Lia dal veterinario.

