Folgorato da una forte scarica elettrica: camionista trovato morto dai colleghi

Spread the love

https://www.bresciatoday.it/cronaca/calcinato-cantiere-tav-morto.html

Folgorato da una potente scarica elettrica, mentre stava scaricando della terra dal camion: così è morto un autista di 60 anni. La tragedia si è consumata sabato mattina a Calcinato, all’intero di un cantiere per la costruzione dei tunnel della Tav.

A fare la drammatica scoperta, e a dare l’allarme verso le 13.30, sono stati i colleghi: arrivati nel cantiere di via Brescia, hanno notato il corpo del 60enne riverso a terra, ad alcuni metri dal camion. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era – purtroppo – più nulla da fare.