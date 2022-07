Incidente aereo in Grecia: otto corpi recuperati dal relitto dell’aereo Antonov – due vigili del fuoco portati in ospedale con problemi respiratori 

Spread the love

Il ministro della Difesa serbo ha affermato che il proprietario della spedizione è la società serba Valir, specializzata nel commercio di equipaggiamento militare. La compagnia aerea ucraina Meridian ha dichiarato di aver operato l’aereo. Il capo della compagnia, Denis Bohdanovic, ha confermato la morte dell’intero equipaggio. Bohdanovich ha affermato che l’operazione non ha nulla a che fare con la guerra tra Russia e Ucraina.

Dopo l’incidente, le esplosioni sono durate per ore sulla scena, si è sviluppato fumo pungente e due vigili del fuoco sono stati portati in ospedale con problemi respiratori nonostante indossassero le maschere. Quindi l’esercito greco ha inviato sul posto specialisti in agenti di guerra nucleare, biologica e chimica (difesa ABC).