Video – Bombardiere B-52 Stratofortress impatta contro lo stormo di uccelli: il video dell’incidente

C’è un video a immortalare il momento in cui il bombardiere strategico B-52H Stratofortress si scontra con uno stormo di uccelli. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 novembre, ma soltanto adesso le immagini sono facilmente reperibili in rete. A confermare quanto accaduto sono state le dichiarazioni del portavoce dell’aeronautica Justin Oakes in merito all’indagine aperta presso la Air Force Base, nel North Dakota. La perizia servirà a stabilire eventuali danni e a ispezionare gli otto motori a reazione, così da imparare come migliorare o limitare i bird strike. Gli impatti con uccelli sono ricorrenti: “Ogni anno documentiamo circa 100 episodi” sostiene l’Air Force Safety Center. Solitamente le collisioni possono avere gravi conseguenze ma raramente sono fatali. Nel caso specifico è visibile il momento dell’impatto e il fumo scuro che fuoriesce dai motori. Subito dopo lo scontro, il B-52H Stratofortress è rientrato alla base.

