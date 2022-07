Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 09.35 in via Aldo Moro incrocio via Marconi per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat Punto ed una Opel Astra.

A bordo della Punto la conducente (una donna in stato interessante) una donna anziana ed una bambina. Nell’Opel Astra il solo conducente.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a collaborare con il personale sanitario del Suem118 per estrarre la conducente della Fiat Punto che veniva trasportata presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti considerando lo stato interessante. Illesi la donna anziana e la bambina. In ospedale sempre per ulteriori controlli veniva trasportato il conducente della Opel.

I Vigili del fuoco provvedevano altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto per gli adempimenti di competenza polizia locale e guardia di finanza