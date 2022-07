Oltre 80 vigili del fuoco al lavoro con 20 automezzi sul Carso Goriziano

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione che da giorni stanno interessando il Carso goriziano, tra i comuni di Savogna, Sagrado e Doberdò del Lago: continuamente monitorata la situazione nei territori di Devetaki, S. Michele, S. Martino, Visentini, Gabria e Marcottini, frazioni vicine ai fronti di fiamma. Per tutta la notte oltre 80 vigili del fuoco al lavoro con 20 automezzi, dalla tarda serata di ieri giunti rinforzi dai comandi di Treviso, Belluno e Ferrara. Dall’alba in volo un Canadair della flotta aerea del Corpo Nazionale, a cui si aggiungerebbero nelle prossime ore anche i due velivoli rientranti dalla missione in Repubblica Ceca, impiegati nella giornata di ieri per le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che stanno colpendo il Paese.