Giallo a Portofino: cadavere di un uomo rinvenuto in un tombino

Spread the love

Il cadavere di un uomo forse in stato di putrefazione è stato rinvenuto in un tombimo di via del Fondaco, nella parte alta del borgo, a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri.

Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e di Genova per il recupero della salma.

L’uomo, Salvatore Masia, italiano del 1966, originario di Sassari, è stato trovato intorno alle ore 3.30 con c-on parte del corpo all’interno di un tombino. A Portofino anche un medico legale per la prima ispezione sul corpo: fra i possibili motivi del decesso, un malore o un fatto violento, forse una caduta o un’aggressione.

L’indagine sul misterioso ritrovamento del cadavere avviate dai carabinieri della locale stazione e dalla sezione rilievi della compagnia competente di Santa Margherita. (primapadova.it)