Fulmine colpisce ragazzi a Campo Imperatore, uno è grave

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Nubi a coprire il Gran Sasso, poi i tuoni e lampi che cadono sull’Appennino abruzzese. Una gita all’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore si è trasformata in un incubo per tre ragazzi. Un fulmine ha colpito i giovani durante un’escursione, poco sopra l’osservatorio: due di loro, un 24enne e un 28enne di Roma, sono stati sbalzati ma senza conseguenze. Sono riusciti a scendere a valle da soli con la funivia. Il terzo escursionista, Simone, 28 enne di Tivoli, paese alle porte della Capitale, è stato invece portato d’urgenza in elicottero all’ospedale de L’Aquila. E’ ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico: lotta tra la vita e la morte.