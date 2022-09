Bambino di 10 anni trova un oggetto nel terreno ma è una bomba a mano: avvertito la lancia nel lago. Intervenuti gli artificieri dell’Esercito ee i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Martedì pomeriggio, infatti, un ragazzino di 10 anni, di nazionalità tedesca ha trovato, conficcato nel terreno, quello che sulle prime sembrava essere un innocuo sasso ma che si è poi rivelato essere una bomba a mano, di fattura britannica, della Seconda Guerra Mondiale. Ad accorgersi che quel che aveva in mano il bambino era una bomba e non una pietra sarebbe stato un altro bagnante che notato l’oggetto ha gridato al giovane cosa stava sollevando. Questi, allora, spaventato ha lanciato l’ordigno in acqua e si è allontanato.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno circoscritto l’area allontanando i bagnanti. L’ordigno è stato recuperato dai sub e poi lasciato sulla spiaggia per due giorni, guardato a vista dai carabinieri. Ieri, alle 11, poi l’ordigno è stato fatto brillare in una cava dagli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti «Folgore» di Legnago. (ildolomiti.it)