Tragedia a Portanova: cade nel pozzo e muore

CASAL CERMELLI – Dramma ieri sera, domenica 31 luglio 2022, poco dopo le 20, a Portanova, frazione di Casal Cermelli. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti per recuperare un anziano caduto in un pozzo di sua proprietà in paese. L’uomo, 82enne, A.G., residente nel piccolo centro abitato, a quanto pare stava cercando di misurare il livello dell’acqua quando si è verificato l’incidente. I pompieri hanno poi riportato in superficie l’anziano, purtroppo ormai deceduto.

