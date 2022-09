Bloccato su un pilone, vigili del fuoco lo salvano dall’Isonzo in piena

Spread the love

Alle ore 9 circa di oggi, 16 settembre 2022, due squadre del comando Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenute a Sagrado (Go) presso il ponte della SR 305 per il soccorso ad una persona che era bloccata su un pilone della struttura mentre le acque del fiume Isonzo stavano salendo.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, uno straniero di 35 anni, e dopo aver valutato la situazione hanno deciso di recuperare la persona issandola sul ponte con tecniche speleo alpinistiche.

Dopo aver preparato la manovra, un vigile del fuoco è stato calato dal ponte fino a raggiungere l’uomo in pericolo, che è stato imbragato e poi, assieme al soccorritore, è stato issato fino a raggiungere il piano stradale.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa 40 minuti, la persona soccorsa era in buone condizioni fisiche e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario. (RAINEWS.IT)