Avezzano, rissa al supermercato per le offerte: un cliente sfodera la pistola per far rispettare la fila

Alcuni clienti lo avrebbero scavalcato nella fila del supermercato, così lui ha tirato fuori la pistola generando il panico.

E’ accaduto in un supermercato di Avezzano (L’Aquila), in via XX settembre, subito dopo l’apertura. Prima delle 8, molte persone si sono piazzate davanti all’ingresso in coda per acquistare i prodotti scontati. Non appena si sono aperte le porte, le persone in fila sono entrate ma qualcuno ha cercato di fare il furbo infilandosi prima. Per questo tra alcuni clienti è nata una discussione subito degenerata in lite e uno di loro ha tirato fuori una pistola puntandola contro il soffitto generando il panico. (ilmattino.it)