Incidente sulla A1 verso Napoli: tre camion coinvolti, un disastro

Grave incidente alle porte di Roma sulla autostrada A1, direzione Napoli. Poco dopo le 14:15, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A24 e il bivio Diramazione Roma Sud in direzione Napoli, per un incidente avvenuto al km 566 che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. (ilfattovesuviano.it)