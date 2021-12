Giornata Mondiale contro l’AIDS1981-2021 di Hiv: 40 anni nella storia

Spread the love



L’Associazione AFD ed Il giornale IL FARO erano presenti nell’Aula dei Gruppi Parlamentari con l’on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati e l’on Sileri, Sottosegretario per la salute. L’incidenza dei malati e’ tra i 25 ed i 29 anni con una stima di 1 milione ogni anno nel mondo. Sono stati spesi 49,7 miliardi di dollari nel 2016 per la Prevenzione. Regna infatti una carenza diagnostica: 6 diagnosi su 10 avviene in ritardo. Sono in arrivo comunque nuovi farmaci per cure efficaci e l’obiettivo è debellare l’Aids entro il 2030.