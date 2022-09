Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di La Spezia sono intervenuti presso una scogliera in località Framura per soccorso a persona caduta in zona impervia.

Sul posto presenti gli operatori della squadra nautica del distaccamento portuale VVF con a bordo personale SA (Soccorso Acquatico), il personale del distaccamento volontario VVF di Levanto e l’elicottero DRAGO 125, intervenuto dell’elinucleo VVF di Genova.

Giunti sul luogo del sinistro si provvedeva con l’ausilio del 118 alla stabilizzazione e al recupero dell’infortunato.

L’intervento si è svolto sotto il coordinamento della Guardia Costiera di La Spezia presente sul posto.