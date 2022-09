Picchia prima la compagna poi quattro infermieri a Civitanova

Spread the love

Civitanova Marche, 5 settembre 2022 – Avrebbe prima picchiato la fidanzata, poi avrebbe dato in escandescenze, prendendosela con il personale del pronto soccorso, ferendo quattro persone colpevoli di avergli impedito l’accesso al reparto. Quattro infermieri (tre uomini e una donna) sono stati picchiati a calci e pugni, tutti rimasti feriti con prognosi dai quattro ai venti giorni. Protagonista della notte di follia all’ospedale di Civitanova è un 27enne italiano, ubriaco, che è stato stato subito identificato e denunciato dalla polizia per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio fa tornare in primo piano il problema della sicurezza del personale sanitario. (quotidiano.net)