Schianto camion-camper, una donazione ai pompieri in memoria del piccolo Davide Ciuffreda

Viterbo – Schianto camion-camper in superstrada, donazione ai vigili del fuoco di Reggio Emilia in memoria del piccolo Davide Ciuffreda per ringraziare i pompieri di Viterbo, tra i primi soccorritori, una cui delegazione prese anche parte ai funerali.

Il 12 settembre, nel frattempo, la parola passerà al consulente della difesa e all’ingegnere nominato dal pubblico ministero, il professore Lucio Pinchera. Secondo il consulente di parte civile dei genitori, l’ingegnere Bruno Tucci di Reggio Emilia sentito in aula lo scorso 14 luglio, il camion sarebbe piombato sul camper senza frenare. (tusciaweb.eu)