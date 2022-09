Adolescente presa a calci, pugni e morsi a Corigliano Rossano. Il padre: «Sembravano cannibali»

Spread the love

Un pestaggio in piena regola, vittima un’adolescente di appena 14 anni, cardiopatica. Il grave episodio si è consumato in un’area periferica di Schiavonea di Corigliano Rossano nei giorni scorsi, quando due ragazze coetanee e un adulto di circa 24 anni hanno dato seguito ad un atto che si configura come bullismo. Tratta in inganno e fatta uscire di casa con una escamotage, la giovane è stata colpita ripetutamente a calci e pugni e, persino, più morsi sul corpo e al volto, come diagnosticato dai sanitari del pronto soccorso dello spoke di Corigliano Rossano.

E il tutto alla presenza della sorellina più piccola, di appena 5 anni, traumatizzata dalla scena di violenza a cui ha assistito. Il maggiorenne, secondo quanto trapela, avrebbe assistito allo scenario senza intervenire. Non è da escludere che gli aggressori possano avere assunto sostanze alcoliche o di altro genere al momento del vile atto. (LACNEWS24.IT)