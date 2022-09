Lucca, incidente tra due auto ad Antraccoli: tre feriti incastrati nelle lamiere

Spread the love

Lucca, 15 settembre 2022 – Brutto incidente oggi ad Antraccoli, frazione nel comune di Lucca. Intorno alle ore 09 due auto si sono scontrate. Le tre persone a bordo dei due veicoli sono rimaste incastrate nelle lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli.

Liberati, due di loro sono stati trasportati con l’ambulanza in ospedale in codice rosso, mentre il terzo, sempre in codice rosso, è stato elitrasportato da Pegaso.Terminato il soccorso ai conducenti, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e prestato assistenza per il ripristino della regolare viabilità. Sul posto anche la polizia municipale.(quotidiano.net)