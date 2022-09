Appartamento distrutto dalle fiamme a Corigliano: rinvenute taniche di benzina

Spread the love

on ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa di un incendio che, nella serata di ieri, ha completamente distrutto un appartamento sito in località Apollinara di Corigliano-Rossano. Dopo oltre tre ore di intervento da parte dei Vigili del Fuoco, sono state rinvenute tre taniche contenenti della benzina oltre che un innesco, che spiegherebbero anche la voracità delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini del caso. L’appartamento dato alle fiamme infatti apparterrebbe ad un pregiudicato del posto, attualmente in carcere, con precedenti per furto e ricettazione: l’uomo infatti avrebbe sottratto in più occasioni mezzi agricoli e prodotti agrumicoli da diversi imprenditori della zona. – (cn24tv.it)