Macerata, autotreno esce di strada e resta in bilico in una scarpata

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 26 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castel Sant’Angelo di Cingoli per il recupero di un autotreno che trasportava mangime per alimentazione animale. Il mezzo, a causa del cedimento del terreno, è finito fuori strada adagiandosi ad un albero nella scarpata sottostante. Sul posto la squadra della sede centrale di Macerata con una autogru ha recuperato il mezzo riposizionandolo sulla sede stradale. Non si registrano feriti.