Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti oggi alle 11.15 circa in Caglio su un pendio del monte Palanzone per la segnalazione di un aliante partito da Verzago che ha impattato sul suolo per cause non note. All’arrivo in posto dei VVF il pilota, cosciente, era in fase di recupero con il verricello da parte dei soccorritori sanitari del 118 intervenuti con elicottero