Violentissimo schianto auto – furgone, due persone estratte dalle lamiere ed elitrasportate in gravi condizioni all’ospedale

Spread the love

AIVES. Violento schianto poco prima delle 17 sulla strada statale del Brennero a sud della galleria di Laives dove due persone sono rimaste ferite in modo grave. Sulla dinamica esatta dell’incidente sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine che dovranno stabilirne le cause. Lo schianto ha visto coinvolti un’auto e un furgone.

Due persone sono state liberate dalle lamiere con l’utilizzo delle pinze idrauliche e l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo averle estratte dalle lamiere le due persone sono state prese in cura dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bronzolo, i sanitari della Croce Bianca e della Croce Rossa, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. – (ildolomiti.it)