VIDEO – Da eroi a supereroi, un casco intelligente aiuta i pompieri a localizzare le vittime

I ricercatori di Edimburgo hanno sviluppato la tecnologia del casco di intelligenza artificiale che mira ad aiutare i vigili del fuoco a mappare rapidamente l’ambiente circostante, muoversi in ambienti pericolosi e localizzare in modo efficiente le vittime di incendi.

Questa nuova tecnologia, sviluppata presso il National Robotarium, combina i feed e i dati forniti da telecamere termiche, radar e sensori inerziali montati su un casco antincendio standard. Utilizza un’intelligenza artificiale all’avanguardia per fornire a chi lo indossa informazioni in tempo reale che possono aiutare a rilevare le vittime.

Le prove di sviluppo sul campo sono state condotte con il personale del servizio antincendio scozzese nel loro centro di addestramento a Edimburgo. La prima tecnologia nel suo genere supportera’ i vigili del fuoco per muoversi in modo piu’ sicuro in condizioni avverse o di scarsa visibilita’, come scene di incendi piene di fumo, riducendo il tempo necessario per salvare le vittime. – (notizie.tiscali.it)

