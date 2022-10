Napoli, sosta selvaggia blocca ambulanza: muore una donna

Spread the love

A Napoli alcune auto in sosta selvaggia hanno bloccato un’ambulanza, provocando la morte di una donna.

A denunciarlo sulla propria pagina Facebook è “Nessuno tocchi Ippocrate”, organizzazione napoletana a difesa dei professionisti del settore sanitario che segnala aggressioni ai medici. Il fatto, si legge nel post, è in salita Pontecorvo. Sui social è stata pubblicata l’immagine del mezzo di soccorso bloccato da alcune auto in sosta: “Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori – spiega l’associazione – e l’equipaggio è arrivato in ritardo sul target. Inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare”. – (tgcom24.it)