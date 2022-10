L’agenzia dell’ONU per l’energia atomica non riconosce le rivendicazioni della Russia sulla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia

Spread the love

Giovedì Rafael Mariano Grossi, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), l’organizzazione dell’ONU incaricata di controllare il settore dell’energia nucleare, ha detto di non riconoscere l’accorpamento della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia nel territorio russo.

L’accorpamento era stato formalizzato mercoledì con un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin, dopo l’annessione delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson per mezzo di referendum considerati illegali e farseschi per le modalità poco trasparenti con cui si sono svolti. Grossi ha detto di continuare a considerare la centrale nucleare di Zaporizhzhia una struttura ucraina, perché le Nazioni Unite non riconoscono come legittime le annessioni illegali. – (ilpost.it)